Giovedì 28 marzo 1996. La Lazio del boemo Zeman, che in quella stagione avrebbe chiuso il proprio campionato al terzo posto con 59 punti, venne a giocare un'amichevole al Comunale contro il Latina di Giancarlo Sibilia. Il tutto in preparazione della sfida, valevole per l'11esima giornata di ritorno, contro il Vicenza, che poi avrebbe vinto 3-0 con una tripletta di Beppe Signori.

Quel giorno a Latina, davanti a 1500 spettatori, il biondo attaccante di Alzano Lombardo, mandò lettaralmente al manicomio Cristiano Giuntoli, oggi apprezzato diesse al Napoli di De Laurentis e Gattuso.

«Diciamo che quel giorno, e lo ricordo molto bene, Signori mandò al manicomio un po' tutti, anche il sottoscritto. Era davvero imprendibile in quella Lazio. Lui e Boksic fecero faville, anche se in quella circostanza, a mettersi in particolare evidenza, fu Iannuzzi che realizzò addirittura quattro gol». Parole di Michele Iannicola, anche lui in campo quel pomeriggio.

La Lazio, alla fine, s'impose per 8-0 grazie alla doppietta di Signori, ai quattro gol di Iannuzzi e alle reti di Franceschini e Gottardi, l'eroe del quarto derby consecutivo in una stagione vinto da biancocelesti sulla Roma qualche anno dopo e del Santiago Bernabeu, quando siglò il momentaneo 2-2 della Lazio scudettata in Champions League contro il Real Madrid.

Quella Lazio dava spettacolo, con Zeman furono anni brillanti ma che, in sostanza, regalarono poco al presidente Cragnotti.

Quel Latina, invece, al termine della stagione, nel girone "G" del Campionato Nazionale Dilettanti, chiuse al quint'ultimo posto con 35 punti, frutto di 7 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.

Ecco il tabellino di quella partita giocata giovedì 28 marzo 1996.

Latina-Lazio 0-8

Latina: Filippi (27'st Zanutto), Radicioli, Incarbona, Giuntoli, Iannicola (37'pt Torrice), Liguori (22'st Policriti), Ferrari (27'st Iachetti), Mastrogiovanni (1'st Menini), Vendruscolo (12'st Stella), Musella, Stravato (12'st Chimera). All: Sibilia.

Lazio: Mancini (46' Orsi), Negro (46' Gottardi), Favalli, Marcolin, Bergodi, Chamot, Romano, Boksic (40' Franceschini), Iannuzzi, Winter, Signori (67' Grandoni). All: Zeman.

Arbitro: Valente di Latina.

Marcatori: 24'pt e 37' Signori, 27'st Franceschini, 31'pt, 32'st, 34' e 45' Iannuzzi, 40'st Gottardi.

Note: spettatori 1500 circa.