Roma, 18 giu. (Adnkronos Salute) - La coppia cinese che è stata il primo caso di contagio in Italia, ricoverata e curata all'Inmi Spallanzani di Roma e dimessa dalla struttura a metà marzo, ha donato all'Inmi 40 mila dollari per contribuire alla ricerca sul coronavirus. La coppia è tornata in Cina, ma ha deciso di 'ringraziare' con questa donazione i medici e i ricercatori dello Spallanzani, che hanno salvato la vita ai due coniugi ricoverati per molti giorni in terapia intensiva.