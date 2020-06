Alle 18.00 "Il digital: un aiuto concreto per la ripresa" a cura di R.B. Media di Clara Raimondi. La due giornate dedicate alle donne si concluderanno domenica con la consegna dei riconoscimenti alle donne imprenditrici che hanno avviato l'anno scorso una loro attività a Sermoneta, realizzato in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Latina.

A seguire alle 11.00 nella Loggia dei Mercanti l'Associazione "DressForSuccess" interverrà sul tema dell'indipendenza economica e sociale delle donne. Alle 16.00, sempre nella Loggia dei Mercanti, si terrà invece la presentazione del libro "Clementina Caligaris – Storia di una consultrice". Alle 17.00 Lisa Tebaldi attraverso la campagna di Crowdfounding #AmoolamiaTerra, dimostrerà come sia possibile tutelare l'ambiente anche attraverso un accessorio di moda.

Nella Galleria d'Arte De Santis per entrambi i giorni si terrà la mostra "Dove le donne coltivano passioni, nasce la bellezza" a cura di Clementina Corbi, Anna Ambrosetti, Giulia Corbi. La sera, alle 19.00 nel Castello Caetani in Piazza D'Armi, a Fabio Ricci, senologo e direttore del Breast Unit dell'Ospedale S.M. Goretti, verrà conferita la cittadinanza onoraria. La rassegna prosegue domenica 28. Dalle 10.00 i luoghi più suggestivi del borgo torneranno nuovamente ad ospitare le mostre di alcune artiste pontine tra cui quella della ceramista Simonetta Massironi, che presso Lelive - B&B esporrà le sue ceramiche Raku.

Corso Garibaldi, Piazza Santa Maria, Giardino degli Aranci, Loggia dei Mercanti, Piazza San Lorenzo, Atrio Palazzo Comunale, Belvedere, B&B Le Live, saranno dimora per due giorni dell'arte delicata e sensibile di Simonetta Massironi, Giuliana Bocconcello, Nathasha Bozharova, Ass. Culturale MusicineCultura, Karillò di Arianna Lorenzon. Mentre gli angoli più romantici del borgo saranno animati dalla presenza delle creazioni senza tempo di alcune artigiane di Sermoneta.

