Sarà Giorgio Maulucci l'ospite del prossimo incontro della Rassegna Libri nel Parco promosso ed organizzato dall'associazione "Sabaudia Culturando" con il suo libro autobiografico "Confesso di avere insegnato. Diario di un viandante tra scuola, cinema e teatro", modera Angelo Favaro dell'Università di Roma "Tor Vergata".

In questo libro autobiografico Giorgio Maulucci racconta la sua vita dedicata alla scuola. Per 25 anni, dal 1984 al 2009, è stato preside dell'Istituto magistrale "Alessandro Manzoni" e del liceo Classico "Dante Alighieri" di Latina, in precedenza docente di storia e filosofia nei licei "Da Vinci" di Terracina, "Grassi" e "Majorana" di Latina, Giorgio Maulucci è un protagonista assoluto della vita culturale del capoluogo pontino. Ha trasmesso tanta curiosità e passione a tante generazioni di studenti.

Milva, Strehler, Bellocchio, Piovani, sono solo alcuni dei grandi nomi che Maulucci ha coinvolto nella scuola, cercando di accendere l'interesse per la cultura nel cuore di tanti giovani allievi, stimolati a riflettere sulla società presente e sul mondo, ad essere cittadini partecipi e consapevoli del proprio tempo. Nelle quasi 400 pagine del libro trovano spazio docenti, collaboratori scolastici, protagonisti della storia italiana incontrati lungo il cammino, narrati sempre con sottile e delicata ironia.

L'appuntamento, quindi è per sabato 18 luglio, alle ore 21:00 presso la corte comunale di Sabaudia.

Per la prevenzione del COVID-19 l'ingresso nella corte sarà consentito solo con la mascherina e sarà garantita la distanza di un metro tra le persone.