Musica di qualità nell'Arena estiva di San Francesco. Appuntamento da non perdere questa sera, alle ore 21.00, con il gruppo musicale "Cantautorando" che si esibirà a Latina in Via dei Cappuccini, 36.

La band composta da Sergio Ciccarelli (voce e chitarra), Stefano Bossa (voce e pianoforte), Massimo Bellomo (basso elettrico) e Marco Pisano (batteria) presenterà alcune delle migliori canzoni d'autore italiane degli anni ‘70/'80. Il gruppo nasce nel settembre 2019 con lo spirito di far conoscere, soprattutto ai più giovani le "Hit" dei grandi cantautori dello Stivale. Durante il concerto di questa sera sarà presentato anche un brano inedito dal titolo:" Mai ce ne toccherà un'altra" composto da Sergio Ciccarelli e Stefano Bossa.

Il brano narra del percorso esistenziale di due uomini maturi che esprimono differenti visioni della vita. Pensieri positivi e negativi si intrecciano nel testo:"...se anche la vita è un pò scema o puttana, va sempre vissuta, per quanto sia strana... per questo ti invito a vederla diversa... che questa occasione non vada mai persa... la vita è un po' stupida, o forse assai scaltra, ma sappi che mai ce ne toccherà un'altra". Ciccarelli non è la prima volta che si cimenta nelle vesti di autore, è infatti conosciuto a livello nazionale per aver composto insieme a Tiziano Ferro la parte musicale del brano "Il destino di chi visse per amare", contenuto nell' album:"Accetto Miracoli" che ha conquistato il disco di platino.

E il singolo, nato dal connubio musicale tra Ferro e Ciccarelli, ha ottenuto, proprio poche settimane fa, la certificazione della F.I.M.I. (Federazione Industria Musicale Italiana) di "disco d'oro" dopo aver venduto oltre 35 mila copie. Durante il concerto il front man dei "Cantautorando" presenterà una versione inedita del famoso brano.

Il concerto di questa sera è inserito nella rassegna culturale "Arena estiva San Francesco 2020", direttore artistico della manifestazione è il presidente dell'associazione "Valore Salute" Enzo De Amicis.