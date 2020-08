Il mito dei Beatles in scena per la rassegna estiva dell'Arena San Francesco di Latina. Questa sera i Lennon Legend salirano sul palco per far rivivere le emozioni che solo i ragazzi di Liverpool riescono a far sprigionare. L' evento è stato organizzato dall'associazione Hellzapoppin in collaborazione con l'assoziazione Valore Salute.

Sul palco in Via dei Cappuccini, alle ore 21,30, Antonello Ripepi, ex front man degli "Apple Pies", presenterà per la prima volta nella città di Latina i "Lennon Legend". I Beatles rivivranno nell'evento dal titolo: "Let it... Beatles, concerto per Cecilia".

La carriera dei Fab Four verrà ripercorsa e in particolare il focus sarà sull'album "Let it be" a cinquanta anni dalla sua uscita. Durante il concerto verrà presentata una bella mostra sui Beatles, dischi, foto inedite e riviste d'epoca, potranno essere ammirate, ci saranno inoltre anche altre curiose memorabilia del noto gruppo inglese.

La mostra sarà anche impreziosita dal lavoro della fotografa Lucia Finocchito che ha restaurato degli scatti inediti del gruppo risalenti al 1965, anno in cui la band fece il suo unico tour in Italia.

L'evento della rassegna di questa sera è stato realizzato in omaggio a Cecilia Mazzucca, una grande fan del gruppo che è scomparsa prematuramente. Cecilia era un' infaticabile sostenitrice di tutte le iniziative che, venivano create sulla band inglese, a Latina, in Italia e anche all'estero.

La formazione che salirà sul palco dell'Arena San Francesco sarà così composta: Alessandro Errichetti, alla chitarra solista, collaboratore del celebre e compositore, Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio, dei Relics (tribute band dei Pink Floyd) e dei Bulldogs; Andrea Sanarica (ludia, bulldogs), al basso; Marco Noviello (coldplay tribute, siriusly), alle tastiere; Bruno Visentin, alla batteria. Antonello Ripepi chitarra ritmica voce solista e leader dei Lennon Legend per molti anni è stato il John Lennon degli Apple Pies, la più importante Tribute Band italiana dei Beatles.

La band riprendeva il sound e lo stile dei ragazzi di Liverpool con la stessa grinta e freschezza, rispettandone, l'iconografia ed il mito e riuscivano a ricrearne perfettamente la musica, inoltre, si presentavano con gli stessi abiti di scena e la stessa strumentazione d'epoca. Antonello ha suonato, con gli Apple Pies, in moltissime trasmissioni televisive Rai e Mediaset, tra queste: "Domenica in", "Uno mattina", "Maurizio costanzo show", "Quelli che il calcio", "Tale e quale show", "Vedi chi erano i beatles" etc. Gli Apple Pies si sono, esibiti anche nella "Sala Nervi" a Città del Vaticano, in occasione del Giubileo del 2000 e al teatro Adriano di Roma, nel 1995, riproponendo l'intera scaletta concerto del gruppo di Liverpool nella capitale, allo stadio olimpico, per la partita Italia Inghilterra e hanno effettuato tour in tutta Italia, ed anche all'estero. Quando il gruppo si è sciolto, Antonello Ripepi ha formato i Lennon Legend.

I biglietti per la serata di questa sera si possono acquistare in prevendita, presso i negozi di dischi "Freak out", sito a latina in corso Matteotti 63 e dal 17 agosto, anche presso "Vinileria", sito a corso Matteotti 204/206. Per informazioni e prevendita si può telefonare anche al numero telefonico: 339/6290270.