Venti regioni, in venti giorni ad impazzo zero facendo tappa a Rocca Massima.

Il Comune di Rocca Massima sabato prossimo, 19 settembre, ospiterà e patrocinerà una delle tappe dell'evento "20 20" ideato e organizzato da TotoTravel che vede coinvolte 20 regioni d'Italia (isole comprese) raggiunte con uno scooter elettrico viaggiando ad impatto zero.

A bordo dello "scooter verde", insieme a Salvatore Magliozzi, ideatore dell'evento e sostenitore dell'ecoturismo, ci saranno degli speciali compagni di viaggio: tre bruchi di Papilio Machaon. Il tutto sarà coadiuvato dal team di Smart Bugs (entomologi e allevatori specializzati).

Partito dalla Sicilia lo scorso 12 settembre, il "20 20" tour giungerà a Rocca Massima sabato prossimo tra le ore 14 e le 16 facendo tappa presso la stazione di partenza del Flying In The Sky nella splendida piazzetta del Carmine dove il sindaco Mario Lucarelli e tutta la Giunta gli daranno il benvenuto.

Oltre a Salvatore Magliozzi sarà presente il comico e attore Marco Marzocca per parlare di ecoturismo. Non mancherà la promozione del territorio e dei suoi gustosi prodotti rocchigiani come le olive, l'olio e l'ottimo pane delle aziende Frantoio Oscar, Olive Lucarelli e LeoPan.

A far vivere l'esperienza del volo agli ospiti sarà Umberto Tomei, responsabile del Flying In The Sky, la zip-line più veloce del mondo con i suoi 172 km orari raggiunti e certificati.

Il tour si concluderà il 1° ottobre in Sardegna quando i bruchi da crisalide si trasformeranno in farfalle e saranno in grado di spiegare le loro delicate ali e librare nel cielo, ognuna con il proprio nome: quello più votato nel concorso con in palio una vacanza di 7 giorni per 4 persone (regolamento su https://www.facebook.com/tototravel.it)

Una metafora di come possiamo rinascere dopo il lockdown più belli e vivi di prima, incentivando un turismo rispettoso del nostro delicato e prezioso ambiente.