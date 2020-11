Un nuovo disco "Accetto miracoli" e un film documentario "Ferro" da promuovere, Tiziano approda su Rai 1 e lo fa nel programma Domenica In di Mara Venier. Oggi alle ore 14.00 Tiziano si è collegato dalla sua casa di Los Angeles, in diretta, con indosso una maglietta a mezze maniche a righe bianche e nere e ha subito interpretato per i telespettatori una canzone di Franco Battiato:"E ti vengo a cercare".

Lo splendido brano è contenuto nel suo ultimo album "Accetto miracoli" già in vetta a tutte le classifiche. Il disco in vinile è rosso e il cantante pontino rivela che non è casuale: è il suo colore portafortuna. Sarà forse per il suo noto brano "Rosso relativo" che lo ha reso così famoso, Tiziano Ferro dichiara che in ogni sua dimora esiste sempre un pezzo di arredo di colore rosso perchè "porta bene". Mara parla del film doc "Ferro" in onda su Amazon Prime che l'ha impressionata per tutte le verità svelate al pubblico, le vessazioni, il bullismo, l'obesità, le dipendenze. Tzn in merito al racconto sulla sua vita dichiara: "presentare una verità, essere odiati o amati per quello che sei è molto meno faticoso. Nel documentario racconto ogni mia cicatrice». Interpellato sugli odiatori seriali che spesso lo attaccano, l'artista pontino sottolinea: «non dedicare tempo a chi ti odia ma dedicalo a chi ti ama».

Ferro alla fine si commuove ricordando la spiritualità che gli ha trasmesso la nonna e la commozione coinvolge anche Mara Venier.