Tutto pronto per il Beach Clean Up, appuntamento fissato per domani, dalle 9 alle 12, a Foce Verde, Fosso Mascarello. Beach Clean Up è un'iniziativa organizzata dai ragazzi e dai giovani del movimento dei Focolari di Latina, con l'appoggio e la collaborazione di diverse associazioni e patrocinato dal Comune di Latina.

Lo scopo di tale iniziativa è sensibilizzare la comunità tutta riguardo la tutela del territorio, proprio tramite la raccolta di rifiuti sulle spiagge di Latina.

"Tale iniziativa è in linea con la proposta dei Giovani per un Mondo Unito (Y4UW) - si legge nella nota di presentazione dell'evento - i quali si impegnano a vivere ad ogni latitudine con il proponimento di "abbracciare l'umanità, innescare il cambiamento: guardare, toccare, cambiare, fare casa... insieme". Allo stesso modo, il nostro invito è aperto a tutti, bambini, giovani e adulti, affinché si impari insieme a prendersi cura delle meraviglie che ci circondano, "sporcandoci le mani" per Amore".