Si terrà venerdì, 31 gennaio 2020, alle 18, la conferenza organizzata dalla Pro Loco Fondi nata dall'idea e la collaborazione del giornalista e scrittore Augusto Maria Micci (ex corrispondente al Parlamento Europeo e Consiglio d'Europa a Strasburgo), appuntamento che ruoterà intorno alla promozione turistica, culturale e sociale della Città di Fondi e del suo comprensorio. «Sarà l'occasione per apprendere nozioni sulla storia, signora della memoria, storia di uomini e di mondo e altre tempeste umane... - spiega la Pro Loco in una nota - La conoscenza deve tutto alla storia. Senza di essa ogni scoperta, le invenzioni, la scienza, i miracoli svanirebbero nel nulla». Si parlerà tra gli altri, di grandi personaggi della storia: Alexander il grande; Annibale; Caio Giulio Cesare; Alexander Fleming; Thomas Edison... attualizzandoli ai nostri tempi. A relazionare sarà il giornalista e scrittore Augusto Maria Micci con l'intervento del professor Antonio Villa. Presenti all'incontro, moderato dal giornalista e presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli, il sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l'assessore Beniamino Maschietto. La conferenza sarà aperta alla libera partecipazione del pubblico.