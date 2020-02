Parte da Latina lo Street Music Tour di Micol Arpa Rock, che giovedi 13 febbraio 2020 sarà al Teatro Moderno. Questa straordinaria artista, che nel giro di poco più di un anno è approdata sui palcoscenici più blasonati della Capitale e non solo per il suo modo di suonare l'arpa e i suoi personali arrangiamenti di brani che hanno fatto la storia del rock, è pronta ad affrontare la sua tournée realizzata con il sostegno del Mibac e di Siae nell'ambito del programma "Per Chi Crea".

Per la prima volta Micol - fa sapere l'Agenzia di spettacolo Ventidieci (anch'essa di Latina) che presenta l'evento del 13 febbraio a Latina - proporrà dal vivo anche suoi brani inediti, pezzi che vantano la collaborazione del produttore musicale di Zucchero, Max Marcolini, tratti dall'album "Play", registrato con l'ingegnere del suono Fabrizio Simoncioni (componente dei Litfiba con alle spalle un centinaio di dischi d'oro cinquantasette di platino e un Grammy). Una bellissima occasione per ascoltare la nuova Micol anche brani cult interpretati con l'arpa: dai Genesis ai Led Zeppelin, dai Nirvana a Springsteen, Pink Floyd, Jeff Buckley, Bowie, Beatles, Dire Straits, Radiohead, Massive Attack, Area, Sigur Ros, Cat Stevens fino ad arrivare ai Queen, Coldplay e moltissimi altri.

Impossibile non essere trascinati dall'energia di Micol Arpa Rock, formatasi al Conservatorio Paganini della sua città, Genova, diplomatasi a 18 anni al Conservatorio Morlacchi di Perugia e selezionata poi dal Maestro Riccardo Muti per l'Orchestra Giovanile Cherubini e l'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole. La sua creatività artistica è però esplosa recentemente. Micol l'ha seguita, ha avuto il coraggio di abbandonare una carriera classica e di esibersi come busker nella piazzetta di San Teodoro in Sardegna e a Piazza Navona a Roma. Non è passata inosservata. Eccola di nuova quindi sotto i riflettori come inedita solista, unica arpista rock sulla scena internazionale. Per la stampa nazionale "l'arpista che ha rivoluzionato il mondo dell'Arpa". Biglietti in vendita su: Ticketone, Ciao Tickets, Botteghino del Teatro Moderno, Blu Ticket Centro Commerciale Latinafiori.