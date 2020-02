Sei piazze del Lazio, di cui due pontine, ospiteranno il 14 febbraio, giorno di San Valentino, l'iniziativa del Lazio Pride dal titolo "Lo Stesso Bacio". Sul posto, i volontari delle associazioni distribuiranno Baci Perugina e flyers con l'obiettivo di "dimostrare che l'amore è per tutti", così come gli stessi organizzatori dichiarano nella nota ufficiale diramata nella giornata di oggi.

Nel dettaglio, gli appuntamenti in provincia di Latina sono previsti nel capoluogo, alle 16 in piazza del Popolo e ad Aprilia, alla stessa ora in piazza Roma. Le altre città del Lazio interessate dall'evento sono: Ceccano (Frosinone), alle 18 in viale Fabrateria Vetus (Centro Commerciale); Rieti, alle 16.30, in piazza Cavour, da dove partirà il corteo che attraverserà le vie della città; Roma, alle 18, in piazza del Popolo; Viterbo, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 tra le vie e le piazza del centro storico. Il 15 febbraio, invece, tappa ad Albano Lazioale, alle 21, al LudoNight, in piazza Salvatore Fagiolo.