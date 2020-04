"Fondi nel cuore" una mostra virtuale e un concorso on-line a cura dell'associazione "Ars et Vis". Tutte le opere in mostra potranno essere votate dando il proprio "like" sulle foto delle singole produzioni artistiche durante il mese di aprile. L'iniziativa ospitata nel diffusissimo social network FaceBook, alla pagina "Fondi nel cuore", nasce in questo periodo di pandemia. L'intento è superare queste tristi giornate che vedono la città relegata a Zona Rossa. Le forze per affrontare questo momento, contraddistinto da numerose difficoltà si possono recuperare anche realizzando attività condivise, tra queste la produzione di opere d'arte. All'appello hanno risposto diversi artisti. Le loro opere scultoree e pittoriche collegate alla tematica "Fondi nel Cuore", saranno esposte virtualmente nella pagina omonima e potranno essere votate da chiunque si colleghi, basterà apporre il classico"mi piace" sotto la foto prescelta per premiare il lavoro dell'autore in gara. Tra le tante tele in mostra anche il dipinto di Daniela Belotti "Gnomi, fatine e salamandre". L'autrice spiega che soffermandosi sulla tela, tra il verde della natura si potranno incontrare gnomi, elfi ed altri esseri elementari; nel blu dell'acqua invece si scorgeranno delle leggere ondine, mentre una fata luminosa appare nell'aria e, sopra di lei, il calore delle salamandre diffonde tutt'intorno, una particolare atmosfera incantata del lago di Fondi al tramonto, in attesa della Pasqua. Tra gli altri dipinti anche "Energia del lago: Acqua e Sole" (nella foto) un olio su tela realizzato da Barbara Reale che ritrae il lago come contesto di energia viva, uno specchio per due elementi naturali: acqua e fuoco che si innestano nella natura splendente che li avvolge. L'iniziativa ha la dinamica della gara, al termine delle votazioni che ci saranno nel mese di maggio, saranno premiate le tre opere più votate dal web.