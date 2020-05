Seduto al pianoforte, con la maglietta della Croce rossa italiana, il musicista Francesco Taskayali ha eseguito alcuni dei brani a lui più cari, prestando la propria arte, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, per un concerto pubblicato in diretta streaming alle 19,00 dai Giardini del Comune di Latina, sulla Pagina del Comune di Latina e Croce Rossa Italiana - Comitato di Latina.

L'evento, patrocinato dal Comune, organizzato da 9cento Viaggio nelle Terre Pontine e Croce Rossa Italiana - Comitato di Latina, con lo scopo di raccogliere fondi per la CRI sezione di Latina impegnata nell'emergenza Covid, ha regalato agli ascoltatori virtuali mezz'ora di concerto in cui il pianista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi.

"Bakur", "E' sera", il brano composto da Taskayali quando aveva appena tredici anni, ma anche "Kiev", "Taksim" e, infine le note di Caruso, accompagnano nel video le immagini di una città sospesa.

"Il Comune – racconta il pianista, da marzo impegnato nella distribuzione alimentare come volontario temporaneo della Croce Ross - e la CRI stanno collaborando molto da quando è cominciata l'emergenza. Ho iniziato facendo delle dirette dal balcone di casa, e poi ho pensato di mettere a disposizione la mia parte creativa. Fare questo concerto nel giardino da solo, è una metafora dell'isolamento che ognuno di noi sta vivendo a causa della pandemia".

"Volevamo – spiega Fabio D'Achille – dare attraverso la musica un sostegno spirituale. Questa collaborazione ha consentito di sentirci più vicini in un momento particolare. La scelta di fare il concerto nel giardino contemporaneo è simbolica. Volevamo dare all'evento un palco differente, capace di proteggere e custodire ricordi e legami anche attraverso l'arte".

"Voglio fare i complimenti – conclude il Sindaco Damiano Coletta – all'artista Taskayali la per la sua sensibilità artistica ed umana. Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, come comune abbiamo voluto essere presente in maniera attiva mettendo a disposizione lo spazio, omaggiando i volontari che in questo momento stanno dimostrando grande solidarietà e competenza professionale. Da parte della città di Latina semplicemente grazie".