Una boccata di ossigeno, alimentata dalle speranze, dalla voglia di farcela, di uscire veramente da questo incubo in cui siamo caduti ormai da troppo tempo. Mentre i dati relativi all'andamento del covid-19 sembrano rivoluzionare una situazione che sembrava non volere cambiare, mentre si parla sempre più di guariti che di contagi, e i colori che scandiscono la vita degli italiani si affievoliscono e tendono alla "luce" del bianco, anche gli eventi culturali tornano ad essere annunciati, lasciando immaginare un'estate quanto più vicina a un senso di normalità perduto e mai desiderato come ora. Tra le città che si preparano ad accendere i riflettori, c'è anche San Felice Circeo. È di ieri la notizia del ritorno di "Mediterranea - La civiltà blu", rassegna che porterà sulla terra della Maga una serie di personaggi molto noti e aprirà ufficialmente l'estate 2021 della deliziosa perla pontina.

Franco Bechis, Pierpaolo Sileri, Paolo Liguori, Giordano Bruno Guerri, Carlo Calenda, Paolo Crepet, Paolo Cirino Pomicino, Luca Palamara, Alessandro Cecchi Paone, Roberto Sommella, Marco Rizzo, Luca Barbareschi, Fulvio Abbate, Claudia Fusani, Maria Elena Capitanio, Virginia Saba, Enrico Brignano, e molti altri sono gli ospiti delle varie serate in programma dal 26 giugno al 4 settembre, condotte dal giornalista Andrea Pancani. Discuteranno - spiega l'organizzazione "Amor per Circeo" - sulle sfide che attendono noi e il nostro Paese. Sono tante, e non sono semplici: "Oltre il vaccino: la sanità post Covid-19", "L'Europa che verrà", "Belle e internazionali: quale mercato per le aziende italiane", "Sì viaggiare: Nuove Mete per Turismo e ristorazione", "C'era una volta la politica", "Idee per il dopo", "Toghe Scosse". Spunti di riflessione non mancano, e coinvolgono la popolazione e le Istituzioni, queste ultime chiamate ad adottare politiche che siano veramente di ripresa.

Le serate si svolgeranno all'ombra del promontorio del Circeo nella splendida e sempre suggestiva cornice di Vigna La Corte.

Non solo dibattiti animeranno la bella stagione al Circeo. Sarà tempo anche di Musical, come quello firmato dal regista Zavatteri "Al Passo coi Templi"; di concerti al Plenilunio.

Tra le novità, si anticipa la primissima edizione del Concorso "Circeo in Musica", sullo sfondo della Villa dei 4 Venti, per lasciarsi cullare dalle note con lo sguardo perso di fronte al panorama mozzafiato che affaccia sul golfo di Gaeta e le isole pontine.

"Amor per Circeo" non ha dimenticato il cinema, settore duramente colpito dalla pandemia come tutto lo spettacolo dal vivo. Ci saranno film in visione, dunque.

Annunciata anche una edizione speciale dedicata al "Primo Premio Antonio Catricalà", in ricordo del fine giurista, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ex Garante dell'Antitrust, presidente del cda della società Aeroporti di Roma, tragicamente scomparso lo scorso febbraio. Il programma completo della rassegna su: amorpercirceo.com.