Si è chiusa ieri, venerdì 24 agosto, con una serata dedicata al Turismo la terza edizione di Mediterranea La civiltà blu, la rassegna estiva ideata e organizzata da Micromegas in partnership con il comune di Sabaudia.

Un'edizione che, anche grazie ad alcune particolari caratteristiche, è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Enorme quello di pubblico: sono tantissime le persone che hanno preso parte alla rassegna, tra coloro che hanno assistito ai dibattiti, tutti moderati dal direttore del Tg de La7 Andrea Pancani, e frequentato il Village o visitato le iniziative culturali.

Proprio le iniziative culturale di Mediterranea, fortemente volute da Micromegas Comunicazione, rappresentano una delle caratteristiche innovative di questa terza edizione della rassegna. Due, soprattutto, sono stante le iniziative culturali da segnalare: l'esposizione di una delle 3 copie originali della scultura di Ugo Attardi, l'Ulisse, realizzata dal grande Maestro nel 1997, e la mostra sulla biodiversità "l'Italian Biodiversity Keepers" progettata da Micromegas per il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri ed esposta al palazzo dell'ONU a New York lo scorso mese di maggio.

Da sottolineare anche il successo social di Mediterranea, visto che in questa edizione si sono moltiplicati sia i follower dei vari account social della rassegna sia le visualizzazioni dei video.

I dibattiti di Mediterranea, che si sono svolti nella Corte Comunale di Sabadudia, sono stati tutti molto partecipati e con ospiti di rilievo, a iniziare dai ministri che sono stati intervistati da Andrea Pancani: il ministro della PA Paolo Zangrillo, la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il ministro degli esteri Antonio Tajani. Ma non sono mancati esponenti della cultura, come Fulvio Abbate e Giordano Bruno Guerri, o imprenditori iconici come Brunello Cucinelli. O altri esponenti della politica come il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'assessore al turismo del comune di Roma Alessandro Onorato, il capogruppo del M5S Silvestri, Arturo Scotto del Pd e Nicola Procaccini eurodeputato di FdI.

Rimarrà tra i ricordi più emozionante di questa terza edizione di Mediterranea c'è sicuramente la telefonata in diretta fatta dal palco di Mediterranea dal Presidente del Coni Giovanni Malagò a Tamberi, fresco vincitore della medaglia d'oro di salto in alta ai Mondiali. L'atleta della Polizia di Stato ha ricevuto - quindi - l'applauso fragoroso di tutta la platea della corte comunale proprio mentre era in collegamento con il numero uno dello sport italiano.

Erminio Fragassa, presidente di Micromegas Comunicazione e "patron" della manifestazione è già pronto a proiettarsi verso il futuro: "L'enorme successo di pubblico e di stampa della terza edizione di Mediterranea responsabilizza sia noi, in veste di ideatori e organizzatori della Rassegna, che il Comune di Sabaudia, nostro partner strategico, in ordine a un'ulteriore evoluzione in termini qualitativi della manifestazione. Posso anticipare che stiamo già lavorando sulla quarta edizione di Mediterranea insieme al Sindaco e il Vice Sindaco di Sabaudia, Andrea Pancani e il sottoscritto. Credo sia sufficiente questa indicazione per testimoniare quale sia l'impegno comune per approdare a un'edizione che, anticipo, presenterà molte novità di notevole impatto culturale e mediatico".

(In foto Andrea Pancani, Brunello Cucinelli, Erminio Fragassa)