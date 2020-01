Lo scrittore Federico Moccia sarà alla Mondadori Bookstore di Aprilia giovedì 13 febbraio per presentare e per firmare le copie del suo nuovo libro dal titolo "La Ragazza di Roma Nord". L'autore, arrivato al successo con Tre Metri Sopra il Cielo (vero e proprio cult per gli adolescenti) e Ho Voglia di Te, sarà infatti nella libreria di via dei Lauri a partire dalle ore 18 in quello che può già essere definito come un anticipo di San Valentino; lo scrittore infatti è conosciuto per trattare temi di amore giovanile nei suoi libri, ed anche il suo ultimo romanzo è incentrato è incentrato su questo tema e su una misteriosa anima gemella, appunto la ragazza di Roma Nord, conosciuta su un treno.