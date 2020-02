Ultima replica domani alle ore 17.30 al Teatro Moderno di Latina per "La cena dei cretini" che vede in scena Nino Formicola (anche regista) e Max Pisu, splendidi interpreti dei personaggi nati dalla fantasia di Francis Veber. L'attore milanese è giunto alla terza fortunatissima versione con il testo dell'autore francese, a partire dal 2000, che ciclicamente ogni dieci anni lo vede percorrere in lungo e in largo la Penisola. Calorosi gli applausi del pubblico pontino che venerdì e sabato scorso ha riempito la sala. Un successo che conferma anche la bravura degli altri interpreti in scena, a cominciare da Marco Manzini nel ruolo di un odioso funzionario delle tasse, Alessandra Schiavoni nel duplice e variegato ruolo di moglie e di amante ‘focosa', Andrea Zanacchi di amico diplomatico