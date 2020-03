Restare a casa per sconfiggere il Coronavirus e per "colorare" questi giorni difficili. A San Felice il Circeo Musical Project e l'associazione Odissea hanno lanciato un vero e proprio contest che in questi giorni sta registrando grande partecipazione. Partecipare è semplice: basta inviare un video di un minuto e trenta secondi. Si può cantare, ballare, recitare, ma il contest è aperto anche ad altrtee discipline. Il video ovviamente deve essere girato in casa o in giardino. I primi tre video che riceveranno più like verranno premiati quest'estate sul palco.