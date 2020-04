"Ci assembreremo tutti". A fine emergenza Covid, chiaramente. Parole di Giancane, alias Giancarlo Barbati, cantautore italiano di grande successo che proprio oggi ha "pubblicato" una nuova canzone. Il brano, però, non apparirà in un album o in un Ep: si tratta di una canzone dedicata e regalata al Sottoscala9, il Circolo Arci di via Isonzo, a Latina, che proprio oggi compie 11 anni. Questo è il primo compleanno che il Sottoscala9 festeggierà da solo, senza nessuno al suo interno, come è giusto che sia vista l'emergenza che tutti siamo chiamati ad affrontare. Nonostante ciò il Circolo Arci non si fa mancare nulla. Anzi, sancisce ancora una vola la sua vicinanza al territorio, ai giovani affamati di musica live, teatro o semplice divertimento, grazie a questo brano semplice, ritmato ma con un messaggio importante: toreneremo tutti ad assembrarci.