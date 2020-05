La giornata di oggi non è da annoverare in quelle positive per quanto riguarda i contagi da Coronavirus nel Lazio.

Infatti, come spiegato poco fa nella nota riepilogativa dell'assessorato alla Salute, soltanto nelle ultime 24 ore sono stati registrati 50 nuovi casi di Covid-19. In realtà, però, va fatto un distinguo: del numero totale, infatti, 18 nuovi contagiati fanno parte di quattro famiglie che avevano partecipato a un funerale a Roma, in special modo nel quadrante di competenza della Asl Roma 1.

"Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici - ha fatto sapere l'assessore Alessio D'Amato - e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi».

Tornando ai dati grezzi, possiamo osservare che il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 156 unità, oltre il triplo dei nuovi casi, per un totale di 2.914 negativizzati. «Il modello Lazio che stiamo mettendo in campo attraverso l'integrazione dei test sierologici e i tamponi - ha commentato D'Amato - ci consente di individuare gli eventuali asintomatici presenti sul territorio».

Infine, va rilevato che nelle ultime 24 ore ci sono stati solo sei decessi.