Infine, delle persone attualmente positive, 57.278 sono in isolamento domiciliare, 10.311 sono ricoverate con sintomi e 762 si trovano in terapia intensiva.

Di conseguenza, dall'inizio della pandemia i contagi complessivi sono 225.435, mentre gli attuali positivi sono 68.351, ossia quasi duemila in meno rispetto a ieri.

Migliora ancora, in tutta Italia, la situazione legata al contagio da Coronavirus, Stando a quanto reso noto dal ministero della Salute, il trend dei nuovi positivi resta in discesa: nello specifico, dalle 18 di ieri alle 18 di oggi, sono stati registrati 675 nuovi casi di Covid-19.

