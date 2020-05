Ma la vera novità è stata la presentazione di una Carta della salute del Golfo , con una programmazione dei servizi sanitari di tutto il comprensorio, che sarà sottoposta all'esame del consiglio comunale di domani pomeriggio. Un ordine del giorno con il quale si vuole dare mandato al sindaco di Formia affinché anche gli altri sindaci lavorino attorno a questa Carta. Un documento unitario sulla sanità che possa far partire una politica comprensoriale su temi che non ammettono divisioni

Sì è conclusa da poco la conferenza stampa organizzata dal gruppo consiliare di Forza Italia di Formia , alla presenza del presidente della commissione sanità della Regione Lazio, Giuseppe Simone. L'occasione per annunciare l'avvio del servizio emodinamica h12 presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia , oltre che lo studio di fattibilità del nuovo ospedale del Golfo che sarà presentato a giorni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli