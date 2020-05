Avrebbero voluto posizionare i loro banchi questa mattina in Corso Italia e Via del Piano per svolgere regolarmente la loro attività di vendita al mercato. Ed invece gli ambulanti di Gaeta non potendolo fare in quanto non autorizzati, per la mancanza di spazio necessaria a mantenere il distanziamento così come imposto dal Governo, questa mattina con i loro furgoni si sono recati sotto il palazzo comunale di Gaeta a protestare contro questa decisione dell'amministrazione che non permette loro ancora di lavorare.

"Tutti hanno riaperto, solo noi siamo ancora in questa situazione di stallo", hanno detto. In Comune si sta cercando un'alternativa e l'area proposta è quella di Bevano, zona industriale e lontana dal centro, dove soprattutto gli anziani avrebbero difficoltà ad andare. Al di là del problema dello spazio per il distanziamento resta il fatto che il mercato comunque dovrà spostarsi per l'avvio dei lavori della Littorina. Ma per gli operatori la soluzione proposta dal comune è inaccettabile. Ora stanno chiedendo di essere ricevuti dal sindaco.