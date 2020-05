Il tema degli assembramenti preoccupa ed è diventato uno dei nuovi ostacoli da superare per il contenimento del Covid-19. Tanta voglia di uscire, l'estate alle porte e allo stesso tempo troppe "distrazioni" molte da parte dei più giovani ma non solo. Se l'utilizzo della mascherina, almeno a Latina, sembra essere abbastanza diffuso, più complicata è la situazione per ciò che concerne le distanze da rispettare. Come evidenziato dagli scatti di oggi pomeriggio (giovedì 21 maggio 2020) che vengono dal centro di Latina ed in modo particolare dalla zona pedonale.

Tante persone sedute, gruppi di amici, vada per la ripresa ma in alcuni casi il distanziamento sociale resta un miraggio. In questa fase non si può scherzare, il rischio è di tornare indietro dopo tutti i sacrifici fatti. Un timore che ha spinto i sindaci ad emanare a breve, come preannunciato oggi, ordinanze che limitano l'orario per alcune attività