Si chiama Latina Viva ed è un progetto che potrebbe rilanciare il centro urbano del capoluogo. A realizzarlo è l'imprenditore Giorgio Di Giorgio, che la scorsa settimana ha presentato l'idea all'amministrazione comunale, ricevendo i complimenti e il sincero interessamento del sindaco Damiano Coletta e dell'assessore al Commercio Simona Lepori.

Di Giorgio, attivo nel settore del marketing da molti anni, sta da tempo studiando queste soluzioni innovative per Latina, con l'obiettivo di rilanciare commercio e servizi presenti nel nucleo storico di fondazione della città. Ricordo che un anno fa mi trovavo a pranzo con lui e mi parlò proprio di questa idea, ancora in nuce. Ora l'ha sviluppata, trasformandola in qualcosa di concreto.

«Vorrei sottolineare che il mio è un progetto d'amore, sia per la città, che per la mia attività professionale» premette Giorgio Di Giorgio. «La filosofia che ho adottato si fonda principalmente sull'incontro giovani/imprese, in pianta stabile, con Via dei Talenti (Viale Mazzini) Per l'innovazione tecnologica e Via della Terra (Viale Italia) per l'Agricoltura».

Nel visual presentato all'amministrazione, si notano isola pedonale, arredi nuovi e soprattutto una occupazione degli spazi più ampia. Un tema quantomai attuale per l'emergenza Coronavirus che potrebbe spingere molto il progetto dell'imprenditore pontino. Tanto che il sindaco Coletta sta seriamente valutando queste proposte.