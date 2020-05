Ad ogni modo il soccorso immediato si è reso necessario per la giovane età del volatile, che probabilmente aveva appena iniziato a librarsi. Un qualsiasi cane o gatto avrebbe comunque potuto ucciderlo.

Il volatile è stato trovato fermo, probabilmente ferito o comunque con un trauma, anche se apparentemente in buone condizioni. I residenti hanno subito allertato le forze dell'ordine che hanno chiamato i guardiaparco dell'Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. Probabilmente l'uccello aveva un problema a un'ala.

Un rapace, un falco pecchiaiolo, considerato una specie a rischio, è stato trovato oggi pomeriggio in un'abitazione privata di Terracina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli