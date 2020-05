Domenica 31 maggio i lettori di Latina Oggi e Ciociaria Oggi riceveranno gratuitamente, insieme al giornale acquistato in edicola, un flacone di Amorina, il gel igienizzante a base alcolica per le mani prodotto da Loggia Industria Vernici. Amorina è la nuova linea di prodotti igienizzanti con proprietà particolari, anche ecologici, che Loggia Industria Vernici ha voluto creare insieme ad una linea parallela di detergenti igienizzanti per tutte le superfici, un vero e proprio sistema denominato Risanare.



«Ci siamo spinti su questo terreno all'indomani dell'avvio della fase di emergenza provocata dal contagio da coronavirus - spiega Raffaele Loggia, amministratore dell'azienda - Lo abbiamo fatto per dare una risposta alla fortissima esigenza di prodotti igienizzanti, ed anche perché si tratta di un mercato affine a quello dei prodotti ecologici per le nostre vernici, dunque un settore nel quale sapevamo di poterci muovere con una certa padronanza. Ma soprattutto, a spingerci verso la sperimentazione di un nuovo tipo di produzione è stata la consapevolezza di poter tenere distante dalla nostra azienda il rischio di dover ricorrere alla cassa integrazione».



Missione riuscita, perché l'azienda di Latina ha potuto mantenere una continuità produttiva altrimenti irraggiungibile. «Una volta testato il mercato - aggiunge Flavia Loggia, Direttore Marketing dell'azienda - e scoperto che i nostri igienizzanti trovano il gradimento dei clienti, ci siamo posti l'obiettivo di creare un vero e proprio sistema, cioè una serie di prodotti immediatamente riconoscibili, accompagnati da espositori e dispenser che fanno di "Amorina" una linea vincente». L'ultimo nato della linea è Amorina Tea Tree Oil, questo componente è un disinfettante naturale ed ecologico dalle proprietà eccezionali che permette ad Amorina di igienizzare le superfici in modo non aggressivo e pertanto è possibile applicarlo anche dove i comuni detergenti non possono essere utilizzati.



«Non ci fermiamo qui - conclude Raffaele Loggia - Abbiamo deciso di spingerci oltre con una serie di prodotti da usare a scuola, al lavoro e in viaggio, perché abbiamo capito che le persone, d'ora in poi, vorranno sempre avere a portata di mano, in qualsiasi occasione e circostanza, un prodotto igienizzante che le faccia sentire sicure di potersi muovere liberamente». La stessa richiesta arriva dai clienti esteri che vanno nella stessa direzione di Loggia Industria Vernici: "La nostra attenzione - conferma Gianmarco Loggia, Export manager - sarà concentrata in questo ambito così importante a livello globale. Un ringraziamento va al nostro team marketing, a tutto il nostro staff dal commerciale al produttivo, al nostro laboratorio interno di ricerca e sviluppo per il lavoro che ogni giorno ognuno di loro svolge in squadra".