I pediatri hanno scelto le spiagge a misura di bambino in Italia. Insomma, tornano le Bandiere Verdi, i vessilli che i pediatri italiani dal 2008 assegnano alle località di mare adatte ai bambini per quelle caratteristiche che le rendono perfette per un soggiorno con i più piccoli.

Otto le spiagge pontine premiate: si tratta di Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene (Cala Nave). Altre due spiagge del Lazio hanno ottenuto il vessillo: si tratta di Anzio e di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. In totale, in Italia, le Bandiere Verdi sono state 144.