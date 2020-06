Ieri l'assessore alle Attività Produttive Simona Lepori ha incontrato i presidenti degli Ordini dei Geometri, degli Architetti e degli Ingegneri con i quali ha raggiunto una intesa per una futura collaborazione con il Suap che avrà l'obiettivo di rendere più agevole il lavoro di professionisti e uffici amministrativi, con un conseguente beneficio per le aziende anche in termini di risposta da parte del Comune.

L'accordo verrà formalizzato a breve dalle parti, al termine di un lavoro congiunto che traccerà le linee guida da seguire nella fase istruttoria delle pratiche.

«Questa intesa - commenta Simona Lepori - rappresenta la comune volontà di instaurare una sinergia tra gli ordini professionali e la pubblica amministrazione. Dal confronto, inoltre, potranno nascere nuove idee per migliorare i servizi offerti sia dagli uffici comunali che dagli ordini stessi. C'è una chiara volontà di costruire un solido rapporto collaborativo e ringrazio i presidenti intervenuti per il tempo dedicato alla progettazione di questo bene comune».