In più, nelle ultime ore ci sono stati quattro decessi, mentre 14 persone sono guarite, raggiungendo un totale complessivo di 6.181, ossia oltre sei volte il numero degli attuali positivi.

Chiaramente, nel Lazio proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le forze dell'ordine.

Sono questi i dati relativi all'emergenza Coronavirus nel Lazio. «Il caso riferibile alla struttura di Roma - si legge nella nota - è una infermiera dipendente della struttura. Nella Asl di Viterbo è stato individuato un infermiere positivo grazie ai test sierologici effettuati sul personale e questo dimostra l'importanza del lavoro svolto per testare, tracciare e trattare. Un caso positivo nella Asl Roma 6 ha richiesto l'attivazione del tracing internazionale, si tratta di un ragazzo tornato dal Messico".

