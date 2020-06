Padre Andrea, parroco da due anni all'Abbazia di Valvisciolo, tradisce un filo di emozione. «Eh sì, è tanto che non si celebrano battesimi», dice con una voce da cui si percepisce che è contento e che oggi non sarà un giorno come tutti gli altri. Oggi sarà diverso e sarà speciale. Si riprende, la normalità non è ancora vicina ma è già qualcosa che lascia un senso di serenità.

«E' un messaggio di speranza dopo questo lungo periodo di stop ed è un modo di ripartire», spiega. Questa mattina inizierà la celebrazione alle 11 per il battesimo di un bambino nato da poco.

Sarà un'emozione forte per tutti. «Era da febbraio che non si celebravano battesimi, in un giorno solo ne avevo fatti 4, poi ovviamente più nulla per via dell'emergenza».

Nell'Abbazia di Valvisciolo i dispositivi di sicurezza sono quelli previsti da quando è iniziata la nuova fase. I posti in tutto per i fedeli sono 117 proprio per garantire la massima sicurezza con le distanze che saranno rispettate. Quella di oggi sarà la prima cerimonia in assoluto ed è un segnale incoraggiante. Nell'Abbazia erano in programma proprio in questo periodo moltissimi matrimoni che invece sono slittati nella maggior parte dei casi al 2021. I mesi che vanno da aprile fino ad ottobre sono quelli preferiti da tantissime coppie, quest'anno sarà diverso, forse ci sarà qualche celebrazione alla fine di agosto ma sarà necessario vedere anche settembre e quello che succederà da qui a tre mesi. L'appuntamento, per chi aveva scelto per dirsi sì una tra le chiese più suggestive della provincia di Latina, slitta dunque di un anno.