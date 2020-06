Commercianti e amministrazione comunale trovano l'accordo per pedonalizzare il centro storico nei mesi estivi. Nei giorni scorsi le parti hanno trovato un'intesa che prevede l'istituzione dell'isola pedonale tutti i giovedì e venerdì sera a partire dal 2 luglio: un'intesa che soddisfa sia gli esercenti, che chiedevano di salvare il tradizionale giovedì dello Shopping Day, sia il Comune di Aprilia che aveva proposto di concentrare la chiusura di piazza Roma e via dei Lauri su due giorni settimanali attaccati, in modo da facilitare sia l'organizzazione dal punto di vista logistico.

Il piano per l'estate, frutto di diversi incontri tra le parti negli uffici dell'assessorato al Commercio, è stato illustrato giovedì scorso anche al sindaco di Aprilia Antonio Terra, che ha concordato con quanto deciso nelle scorse settimane. Così l'iniziale proposta del Comune (venerdì e sabato sera) è stata modificata decidendo di chiudere i corsi principali giovedì e venerdì. «Credo che quello raggiunto sia un buon compromesso, che soddisfa anche gli esercenti - spiega l'assessore alle Attività Produttive, Gianfranco Caracciolo - che ci avevano chiesto di mantenere il tradizionale giovedì sera dello shopping. Il piano darà la possibilità a tutte le attività, non solo quelle della ristorazione, di occupare le sedi stradali che verranno interdette al traffico. Inoltre installeremo delle tabelle per suggerire come muoversi per mantenere le distanze di sicurezza». La creazione di un'isola in centro per 2 giorni a settimana, unita all'esenzione della Tosap, dovrebbe permettere un rilancio di negozi, bar e ristoranti che quest'anno non potranno contare su spettacoli di intrattenimento. Nei prossimi giorni però potrebbe essere modificata l'ordinanza sulla somministrazione di cibi e bevande, che attualmente prevede la chiusura all'una di notte di tutte le attività. «Se la curva dei contagi non dovesse risalire, come sta avvenendo, l'intenzione del sindaco - continua Caracciolo - è quella di modificare l'ordinanza, tornando ai normali orari».