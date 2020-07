Anche il Comune di Aprilia ferma il ritiro della raccolta differenziata a causa del blocco dell'impianto Tmb della Rida Ambiente fino al 6 luglio. L'amministrazione comunale comunica che domani non verrà ritirato il mastello nelle zone 3-4 (Montarelli, Borgata Agip, Campo di Carne, Genio Civile, Campoverde, Carano, Isole, Gattone e Torre del Padiglione), mentre per le zone 1-2 e 5-6, il Comune si riserva di fornire indicazioni domani, in merito al conferimento del secco residuo. Un problema di non poco conto, visto che nelle "zone 3-4 i mastelli da ritirare sono 11 mila", spiega il sindaco Antonio Terra che nelle scorse ore, insieme agli altri Comuni della provincia di Latina, ha inviato una lettera alla Regione Lazio per chiedere di individuare una soluzione affinché Rida ricominci a ricevere i rifiuti.

"E' indifferibile e urgente che la direzione regionale, per gli aspetti di propria competenza, provveda a comunicare a questo comune un idoneo impianto alternativo presso il quale conferire i rifiuti indifferenziati. Tutto ciò appare essenziale per evitare che la situazione di assoluta emergenza si aggravi sempre di più".

Ma soprattutto a giudizio del sindaco di Aprilia il blocco stabilito dalla Rida Ambiente sarebbe pretestuoso, una forzatura. "Non si capisce perché - spiega il primo cittadino - tutti i Tmb del Lazio sono aperti tranne quello della Rida: tutti questi impianti, seppur in maniera parziale, lavorano e garantiscono il servizio e non mi risulta che tutti questi Tmb abbiano una discarica di servizio. Quello che sta succedendo è una vergogna".