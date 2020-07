L'azienda speciale Abc ha deciso di querelare i consiglieri comunali della Lega Massimiliano Carnevale e Vincenzo Valletta e il coordinatore comunale Armando Valiani per essere entrati nel sito di via Bassianese in piena notte. I tre, lo ricordiamo, erano entrati, qualificandosi all'ingresso, e il custode li aveva fatti accedere. Ma il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale ritiene l'atto degno di una denuncia-querela e pertanto ha deciso di portare in tribunale i consiglieri comunali di opposizione. I quali erano entrati nel sito di via Bassianese, dove c'è la sede di Abc, per denunciare con foto e riprese video, la situazione di degrado in cui versava l'isola ecologica. Il CdA di Abc, però, dice che tutto è nella norma, che le regole ambientali sono rispettate e che anche la città di Latina è stata ripulita in tempi record dopo i problemi intervenuti in seguito alla chiusura dell'impianto di Tmb di Aprilia nelle scorse settimane.

Questa la nota di Abc: "Con riferimento ai fatti occorsi nella notte del 5 luglio, ABC intende doverosamente fare chiarezza in relazione all'accesso di consiglieri comunali e/o amministratori e/o sindacalisti avvenuto all'interno del perimetro aziendale. Dopo aver attentamente esaminato gli atti e verificato le modalità di accesso dei soggetti all'interno dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione nella giornata di ieri, 15 luglio 2020, ha deliberato la volontà di sporgere denuncia querela.

Certo è che, almeno per coloro che ricoprono cariche pubbliche, ci si sarebbe attesi un maggior rispetto delle regole, posto che la violazione di un sito presidiato, ancorché di proprietà pubblica, non è in alcun modo consentito.

L'Azienda avrebbe certamente autorizzato l'accesso in un normale orario di lavoro. La prassi aziendale improntata, da sempre, alla massima trasparenza avrebbe infatti consentito ai consiglieri comunali di ottenere ogni e qualsiasi informazione loro necessaria, evitando di forzare le regole di accesso al perimetro aziendale e, conseguentemente, di provocare il licenziamento dell'addetto al servizio di portineria così come comunicatoci dalla società incaricata del servizio di vigilanza.

Inoltre giova innanzitutto rappresentare che la società RIDA Ambiente ha interrotto il servizio di ricezione dei rifiuti per oltre una settimana, dal sabato 27 giugno al lunedì 6 luglio, comunicando dapprima un fermo impianto di tre soli giorni e poi prorogandolo ulteriormente, costringendo così ABC ad adoperarsi per cercare di contenere gli effetti di tale disagio sulla popolazione.

L'Azienda dunque, a seguito di una situazione emergenziale ad essa non imputabile, con senso di responsabilità e vicinanza al proprio territorio, ha attivato una serie di soluzioni organizzative e logistiche per contenere gli effetti negativi sulla città generati dal fermo impianto prolungato di RIDA Ambiente.

Tali operazioni non hanno compromesso in alcun modo l'ambiente, né la salute dei lavoratori di ABC anzi, hanno consentito di ridurre in modo molto significativo il quantitativo di rifiuti lasciati per le strade con rischi evidenti per la salute pubblica, specie in un periodo assolutamente particolare qual è il tempo che stiamo vivendo e per di più nei giorni di grande caldo. Singolare è il fatto che l'attenzione degli avventori si sia concentrata verso chi ha dovuto gestire la situazione emergenziale e non si sia rivolta a chi questa situazione l'ha effettivamente provocata".