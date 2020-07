Televisori sintonizzati su Rai Uno per vedere Priverno dai suoi tanti lati belli. La trasmissione della rete ammiraglia della tv di Stato, "A Sua Immagine", dedicherà la puntata alla Città d'Arte sulla Valle dell'Amaseno.

Nei giorni scorsi, la troupe della Rai, con la conduttrice Lorena Bianchetti, ha animato le vie del centro di Priverno e quelle del Borgo di Fossanova, dedicando particolare riguardo all'Abbazia su cui è incentrato il servizio. La puntata della trasmissione dedicata alla fede, cultura e società, racconterà infatti la storia dell'Abbazia, uno degli esempi di architettura gotico-cistercense tra i più famosi d'Italia, incastonata in un borgo medievale che è ancora oggi intatto e che non a caso è meta ogni settimana di visite da parte di centinaia di fedeli e turisti.

Molte immagini sono state girate anche nella cattedrale di Santa Maria e in Piazza Giovanni XXIII così come nel Museo Archeologico. "A Sua immagine" è andata in onda oggi dalle 15.55 e domani, in replica, dalle 6.00 e dalle 10.30.

Prima della puntata è stata la Pro Loco di Priverno a dedicare un ringraziamento per questa ennesima vetrina: «Una meravigliosa giornata trascorsa con il gruppo della Rai, con la conduzione della simpaticissima Lorena Bianchetti. Ringraziamo loro non solo per aver scelto di conoscere il nostro meraviglioso territorio, ma anche per la disponibilità e gentilezza. Porgiamo un sentito ringraziamento anche all'Amministrazione Comunale e a Musei Archeologici di Priverno per il loro fondamentale e prezioso supporto. Un ulteriore ringraziamento, invece, vogliamo farlo a Don Giovanni Gallinari - hanno concluso dalla Pro Loco - per essersi reso disponibile raccontando di quanta storia sia intriso il nostro paese, dove religione e fede contribuiscono a rendere Priverno un luogo estremamente suggestivo»