Battuta d'arresto per il vaccino anti Coronavirus sviluppato dalla Irbm di Pomezia e dallo Jenner Institute dell'università di Oxford. In particolare, nel corso della notte, la multinazionale AstraZeneca, che dovrà curare la produzione e la distribuzione delle dosi del candidato vaccino, ha comunicato che i test sull'uomo sono stati sospesi in tutto il mondo in via cautelativa. In particolare, su uno dei 50mila volontari cui è stato iniettato il siero, si è verificata una reazione avversa. Si tratta di uno stop che avviene spesso durante la fase di testing dei candidati vaccini, soprattutto per non inficiare il lavoro già effettuato e per capire quanto prima i motivi di questa reazione.

"Si tratta di un'azione di routine che si verifica ogni volta che c'è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test", hanno evidenziato proprio da AstraZeneca. Lo stop, che ricordiamo sarà momentaneo, "consentirà di indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell'integrità del processo dei test".