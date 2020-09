Sono state eseguite questa notte le prove di carico sul viadotto dell'ospedale del tratto di Flacca che attraversa Formia. Valutazioni richieste dal tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Latina due settimane fa con l'obiettivo di verificare con dati più certi la pericolosità della nota Litoranea e di chiuderla al transito dei mezzi con massa superiore alle 3, 5 tonnellate. Le Prove di carico sono state eseguite a spese dell'Astral, grazie ad un lavoro sinergico avviato con il comune di Formia. A richiedere ulteriori valutazioni erano stati proprio gli operatori del porto di Gaeta e le aziende del sud pontino che temono la chiusura della Flacca, in quanto temono ripercussioni negative per le loro attività, dovendo gli autotrasportatori fare percorsi alternativi, che allungano i tempi e fanno aumentare i costi

