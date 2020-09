Cisterna, Aprilia, Cori e Rocca Massima unite per fronteggiare le emergenze sociali complicate dalla diffusione del Covid-19. Questa mattina sindaci e delegati dei 4 comuni del nord pontino si sono incontrati a Palazzo Caetani per confrontarsi sulla cogente questione insieme al direttore del Distretto ASL LT1, il dott. Belardino Rossi.

Oltre al Sindaco Mauro Carturan e all'assessore al Welfare Federica Felicetti, padroni di casa e promotori dell'incontro, c'erano il Sindaco e l'assessore di Aprilia, Antonio Terra e Francesca Barbaliscia, l'assessore di Rocca Massima Daniele Del Ferraro e la responsabile dei Servizi Sociali di Cori, la dottoressa Elena Merluzzi.

Tra le proposte condivise dai quattro comuni spicca quella relativa all'istituzione di una struttura socio-assistenziale distrettuale per accogliere cittadini in carico ai Servizi Sociali, senza fissa dimora o per i quali è necessaria una collocazione provvisoria, che risultino positivi al Covid-19. Tale struttura, al momento assente sul nostro territorio, risulterebbe inoltre utile per fronteggiare diverse altre emergenze come quella legata al freddo invernale. I sindaci hanno convenuto che il progetto farà parte della programmazione del Piano di Zona, investendo i referenti tecnici del compito di studiare soluzioni possibili e realizzabili in tempi brevi.