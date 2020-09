Dipendente delle Poste di Aprilia positiva al Covid-19, scatta il protocollo di sicurezza nell'ufficio di largo Marconi. Nei giorni scorsi infatti si è registrato il contagio anche di una donna che opera nella filiale del centro di Aprilia, che ora si trova ricoverata in ospedale. La dipendente era assente dal lavoro da diversi giorni, ma la positività al Coronavirus ha fatto scattare tutti i controlli nell'ufficio del centro storico, la filiale più importante ad Aprilia. Tutti i colleghi della lavoratrice sono stati sottoposti all'esame del tampone, che ha dato esito negativo, mentre nella giornata di San MIchele e nella giornata di oggi la dirigenza ha provveduto a sanificare i locali di largo Marconi, che oggi sono chiusi al pubblico,

