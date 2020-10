La riorganizzazione delle scuole modellate sulle norme anti Covid è una sfida delicata che si ripete ogni giorno perché procedure sbagliate possono segnare il confine con una soglia di rischio più alta. Ecco perché tanti genitori in queste ultime settimane hanno protestato per la procedura attuata in alcuni asili e in particolar modo nelle scuole paritarie del Comune di mischiare bambini di classi diverse per garantire il tempo pomeridiano. In particolare le lamentele arrivano dalla scuola paritaria di Borgo Podgora per una organizzazione che sembra mostrare un falla proprio su questo fronte. La soluzione sarebbe implementare il personale o ridurre l'orario alle 14 per tutti, quest'ultima opzione non ideale per tante famiglie che lavorano. Quello di mischiare i bambini di classi diverse dopo le due, pur se divisi in bolle contravviene alle linee guida del comitato tecnico scientifico che prevede che i docenti e i loro collaboratori debbano occuparsi stabilmente di un gruppo di bambini senza interagire con altri alunni e che non possano essere unite più sezioni. L'attività di intersezione dovrà essere evitata ed è quello che ha ribadito ieri il consigliere della Lega Massimiliano Carnevale nel corso del consiglio comunale proprio sul punto relativo alla riorganizzazione di spazi e aule didattiche relativa all'emergenza Covid. «Io non vedo rispetto - ha spiegato Carnevale - delle norme e dei principi di sicurezza laddove invece di limitare i rischi di contagio si uniscano bambini di sezione diverse nelle scuole dell'infanzia paritarie. Se i bambini rimangono nel pomeriggio vengono mischiati con bambini di altre classi. Quale è la sicurezza fornita ai genitori? Mi auguro di trovare accorgimenti immediati, anche se la bolla è stata prevista (i gruppi composti sempre dagli stessi bambini e dagli stessi educatori e insegnanti ndr) non può essere applicata in questo modo. Lbc che parla di legalità, qui non sta applicando le norme come deve?». L'ente cerca una soluzione con orario ridotto, che potrebbe arrivare già dalla prossima settimana