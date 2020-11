In un momento di restrizioni la libertà di esprimersi diventa una finestra per guardare fuori. La cultura e l'arte hanno quindi bisogno di riprendere degli spazi seppur nel rispetto di quanto previsto per il contenimento del Covid-19.

Per questo motivo, su iniziativa del circolo Arci Sottoscala9 diversi artisti si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza del Popolo a Latina dando vita ad una performance unica, un grande abbraccio alla città in un momento in cui abbracciarsi è davvero difficile, fatto di musica, danza, poesia, teatro.

Associazioni, circoli ma e tanti cittadini hanno voluto partecipare anche solo come spettatori per dare un segnale e cioè che c'è bisogno in questo momento di comunicare e l'arte è linguaggio universale.