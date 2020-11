È stato inaugurato nella mattinata odierna lo Sportello Rosa del Comune di Sabaudia, strumento di sostegno a tutte le donne in difficoltà che mira a fornire loro, gratuitamente, il supporto legale e psicologico ai fini del recupero sociale della persona.

Proposta dall'Associazione Laboratorio Sabaudia, l'iniziativa è stata ben accolta dall'Amministrazione comunale nell'ambito del progetto di sensibilizzazione "Sabaudia dice Basta!", attraverso il quale vengono promosse iniziative di sensibilizzazione in tema di violenza di genere e tutela dei diritti, e si inserisce ufficialmente tra i servizi offerti dal Comune.

Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Giada Gervasi, il consigliere delegato Francesca Marino e il presidente di Laboratorio Sabaudia Paolo Mellano. Accanto a loro il segretario della Commissione Femminicidio del Senato della Repubblica Gianfranco Rufa, il quale non ha voluto far mancare la presenza e il sostegno istituzionale, proprio nella settimana in cui si ricordano tutte le donne vittime di violenza e si ribadisce la necessità di un cambio di rotta nella mentalità e nell'approccio culturale di ogni individuo. Presenti anche i consiglieri Iorio e Danesin, la presidente del Centro antiviolenza "Fammi Rinascere" di Fiuggi Michaela Sevi, della psicologa Roberta Cassetti e dell'avvocato Donatella Ceccarelli del predetto Centro. Saranno queste ultime a prendere in carico le donne in difficoltà, coadiuvate dalla psicologa Laura Pierro la quale, su base volontaria, sarà presente presso lo Sportello ogni martedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per l'ascolto di quante avranno bisogno di aiuto.

Lo Sportello, che ha sede presso il Centro Sociale Anziani "L'Erica" sito in Corco Vittorio Emanuele III, sarà raggiungibile sempre al numero verde 800 76 80 74.

"Auspico che l'iniziativa di uno Sportello Rosa, ampiamente accolta dall'Amministrazione comunale, per il contrasto alla violenza contro le donne sia orientato a generare una volontà comune di dissolvere il fenomeno affinché diventi nettamente superiore al male che essa stessa infligge – commenta Paolo Mellano, presidente dell'Associazione Laboratorio Sabaudia, promotrice dell'iniziativa – È evidente la mia stima nei confronti di tutte le professioniste che quotidianamente scendono in campo prodigandosi, peraltro senza compensi, per le donne maltrattate. Ancorché siamo solo all'inizio, mi preme sottolineare che la nascita dello Sportello a Sabaudia permette, oltre ad offrire immediato supporto, di inserire il Comune in una rete dove la reperibilità, la professionalità e l'efficienza siano la condicio sine qua non per la lotta alla violenza di genere. La grande opportunità che offre la copertura del numero verde 800 76 80 74, con personale altamente qualificato al servizio costante delle donne colpite, proietta il Comune di Sabaudia tra gli Enti maggiormente interessati al contrasto del fenomeno".

"Con lo Sportello Rosa il Comune di Sabaudia si dota di uno strumento fondamentale per l'ascolto e il recupero sociale delle donne vittima di molestie e violenze, siano essere fisiche o psicologiche, in famiglia o sul posto di lavoro. Esso permetterà di offrire un primo punto di riferimento a chi ne ha bisogno e contribuirà senza dubbio alla lotta contro la violenza di genere, ancora oggi una vera e propria piaga sociale, con dati che meritano particolare attenzione e che chiedono a noi tutti di non abbassare la guardia, al contrario di intensificare gli sforzi affinché la società odierna possa approdare ad una tutela generalizzata del diritto alla vita – spiega il sindaco Giada Gervasi e il consigliere delegato Francesca Marino – Ringraziamo fortemente l'Associazione Laboratorio Sabaudia e il suo presidente Paolo Mellano per l'importante lavoro che svolgono sul territorio e per aver fornito al Comune la proposta e il supporto necessario all'attivazione dello Sportello".