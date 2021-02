Questo weekend è praticamente il primo col bel tempo da quanto il Lazio è tornato in zona Gialla e se nemmeno il freddo aveva scoraggiato i più temerari ad uscire la scorsa settimana, oggi e domani ci saranno ancora più persone sul litorale.

Traffico intenso, strade e spiagge affollate. Il primo giorno di questo fine settimana il lungomare di Terracina ha già fatto segnare il tutto esaurito. Per l'intera giornata di oggi è stato un continuo via vai di persone che si sono volute regalare una giornata all'aria aperta dopo un pranzo al ristorante.

