E' finito con un pari sostanziale l'affidamento del servizio di sicurezza delle spiagge del Comune di Latina. L'iter di assegnazione ad una società esterna all'ente è stato caratterizzato da una lunga battaglia giudiziaria che si è conclusa in modo sfavorevole per l'amministrazione ma quando ormai la stagione balneare era terminata. Nella primavera del 2020 fu indetta la gara per i «servizi balneari indispensabili per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Periodo stagioni balneari anni 2020 - 2021».

All'esito della valutazione delle offerte il contratto andò alla «Terrapontina srl» di Terracina, che ha effettivamente svolto il servizio per tutta l'estate, nonostante nelle more la seconda classificata avesse impugnato gli atti sostenendo che fosse stato leso il suo diritto a vincere la gara. Tesi effettivamente accolta dal Tribunale, che ha annullato l'atto di aggiudicazione imponendo che il contratto passasse, appunto, alla seconda classificata. Avverso quel giudizio il Comune ha proposto appello e l'udienza di terrà a novembre. Dunque nel frattempo il dirigente del Settore che si occupa della marina ha annullato il contratto con «Terrapontina» stipulandone contestualmente un altro con la cooperativa «Blue Work Service» di Sezze, che era arrivata, appunto, seconda e aveva proposto ricorso. Il contratto vale 117mila euro e prevede la copertura dell'assistenza e la tutela in sicurezza dei bagnanti da giugno a settembre. La prossima stagione balneare è un banco di prova importante per gli operatori poiché si riproporà la necessità di controllare il rispetto delle regole anti covid, nonostante a giugno è previsto il raggiungimento di una discreta quota di copertura vaccinale. A tal proposito si susseguono in queste settimane incontri tra i Comuni, la Regione e la Asl e la capitaneria di Porto per mettere a punto criteri condivise da adottare a partire da giugno.

Anche ieri mattina nuova riunione con gli assessori regionali allo sviluppo economico, Paolo Orneli, e al turismo ed enti locali, Valentina Corrado, e tutti i sindaci del litorale nell'ambito delle attività della «cabina di regia interistituzionale legate all'organizzazione della stagione balneare 2021».

«Dopo aver incontrato i rappresentanti delle Capitanerie di Porto e delle Prefetture del litorale la scorsa settimana, - sottolinea l'assessore Corradi in una nota - ci siamo confrontati con i Comuni costieri nell'ottica di costruire insieme una strategia condivisa che possa garantire la fruizione sicura e ben organizzata delle nostre spiagge. La Regione Lazio non farà mancare neanche quest'anno il proprio supporto e il prossimo 23 aprile, come abbiamo anticipato nel corso della riunione, porteremo in Giunta una delibera per stanziare 3 milioni di euro in favore dei nostri Comuni costieri. Sono risorse che aiuteranno concretamente gli Enti locali ad affrontare i maggiori oneri per la messa in sicurezza delle spiagge a causa dell'emergenza Covid19. Siamo consapevoli dello sforzo in più che è necessario da parte di tutti ed è fondamentale lavorare in sinergia verso l'obiettivo comune di rendere il litorale organizzato al meglio e pienamente sicuro. La cabina di regia permanente resta il luogo di confronto e scambio per risolvere le criticità e agire in uno spirito leale di collaborazione tra enti». I Comuni nelle scorse settimane avevano chiesto sostegno, economico e organizzativo, per organizzare gli accessi in spiaggia, le prenotazioni e i controlli anche alla luce dell'esperienza dello scorso anno».