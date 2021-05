Grosso esemplare di tartaruga Caretta Caretta rinvenuto morto sulla spiaggia di Sabaudia. Non è ormai raro imbattersi nelle carcasse di queste tartarughe, che scelgono le spiagge pontine per deporre le uova, come accaduto giusto un anno fa sul litorale di Fondi, dove una Caretta Caretta ha attirato i riflettori della stampa per giorni e giorni.

Le tartarughe abitano tranquillamente le acque del Tirreno pontino, molteplici potrebbero essere le cause del decesso, che dovranno essere stabilite dopo approfonditi esami. L'esemplare è stato rinvenuto poche ore fa, ed è scattata subito la segnalazione alle autorità competenti. Il Parco nazionale del Circeo è promotore di un accordo con la Guardia Costiera per il recupero delle reti abbandonate in mare spesso causa di morte per le tartarughe marine.