Fumata bianca per la terna del Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo. A distanza infatti di circa 10 mesi dalla pubblicazione del primo bando, il Consiglio Direttivo di mercoledì scorso ha stabilito la terna che concorrerà all'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, per il prossimo quinquennio, si tratta di Carlo Bifulco, Alfonso Calzolaio e Paolo Cassola.

Nel corso dei lavori del Consiglio di mercoledì scorso, a cui hanno preso parte cinque degli otto consiglieri membri, all'unanimità dei presenti sono stati individuati i nomi su cui ora dovrà pronunciarsi il Ministero della Transazione Ecologica. Un lavoro approfondito, con l'attribuzione dei vari punteggi stabiliti in sede di bando per tutte e 32 le domande pervenute e nella seconda riunione utile si è raggiunta la comunione di intenti tra i presenti alla seduta.

"É stata una seduta svolta nel rispetto del bando e dei criteri di valutazione deliberati - ha spiegato il vice presidente Vincenzo Cerasoli – in un clima di responsabilità e serenità si è quindi giunti, in maniera chiara ed agevole, a deliberare su figure professionali con curricula importanti e con forte conoscenza delle problematiche di gestione di un Parco Nazionale. Un obiettivo raggiunto grazie al preciso e approfondito lavoro degli uffici e dei Consiglieri Direttivi dell'Ente Parco, che hanno saputo in modo chiaro ed univoco indicare la terna, prevista dalle varie norme che regolano la nostra attività, in una riunione che ha visto anche la preziosa partecipazione, da me richiesta, della Segretaria Comunale del Comune di San Felice Circeo".

Ora, come detto, spetterà al Ministro deliberare la scelta del nuovo Direttore, sulla scorta dei tre nominativi indicati, come del resto provvedere anche alla nomina del nuovo Presidente, dopo le dimissioni del precedente, lo scorso mese di marzo.

"Bisognerà ristabilire i ruoli e le funzioni all'interno del Consiglio Direttivo e del Parco stesso – ha spiegato Vincenzo Cerasoli – anche perché sono diverse le attività avviate e da avviare e con una stabilità gestionale e politica si riuscirà a dare le necessarie d positive risposte ai territori del parco. A partire dalla definitiva approvazione del Piano del Parco e l'attuazione dei progetti previsti dal maxi finanziamento da circa 8 milioni di euro aggiudicatori tra il 2018 e 2019 dall'ente attraverso la presente gestione.