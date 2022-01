Un riconoscimento ufficiale e istituzionale quale testimonianza di gratitudine per il lavoro svolto nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con questo spirito, nel corso della giornata di oggi, il Sindaco Mario Savarese ha firmato il Decreto attraverso cui è stato conferito un Encomio Solenne a tutto il personale del Comando della Polizia Locale di Ardea.

Il riconoscimento all'intero Comando di Ardea è stato conferito con la seguente motivazione: "Per aver fornito, soprattutto in occasione della prima fase dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per i successivi periodi di gestione delle criticità connesse con la pandemia tuttora in corso, un determinante impegno in favore della cittadinanza, svolgendo tutte le attività con abnegazione, senso del dovere e spirito di servizio, dimostrando di possedere un elevato grado di professionalità".

L'Encomio Solenne sarà consegnato dal Sindaco al Comandante f.f. della Polizia Locale, Dott. Antonello Macchi, in occasione della Festa di San Sebastiano Martire, patrono del Corpo. La cerimonia è prevista per le ore 10.00 di domani, giovedì 20 gennaio 2022, nell'Aula Consiliare "Sandro Pertini" di via Laurentina.

«Con questo Encomio Solenne - ha dichiarato il Sindaco di Ardea, Mario Savarese - riconosciamo alla Polizia Locale la gratitudine di tutta la cittadinanza di Ardea per l'esempio di abnegazione e senso del dovere mostrato dal personale in servizio sin dai primi giorni del ‘lockdown' 2020. Un lavoro che prosegue ancora oggi, senza soluzione di continuità, grazie alla promozione di iniziative volte alla tutela della cittadinanza e a garantire il rispetto della legalità, nonostante le difficoltà legate all'ampiezza del territorio e correlate al numero di operatori in servizio presso il Comando stesso».