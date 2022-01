«Il benessere dei nostri cani è sempre stato l'obiettivo principale che ci siamo posti nell'individuare la struttura che più di altre ci desse affidabilità - conclude il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Nella scelta effettuata è stata posta molta attenzione all'indice di adozione degli animali, ossia alla loro breve permanenza nella struttura, effetto del continuo lavoro e impegno delle numerose Associazioni che collaborano con il canile. Tuttavia, il nostro impegno va oltre: presto Ardea avrà il suo canile e per questo i fondi necessari alla sua realizzazione sono già stati previsti nel Bilancio».

Vale la pena ricordare che gli Uffici dell'Ente stavano lavorando da diverse settimane per arrivare alla soluzione più efficace rispetto alla custodia dei cani trovati sul territorio di Ardea, garantendo prioritariamente trasparenza e miglioramento delle condizioni di vita dei cani, ma anche puntando ad assicurare un maggiore accesso dei volontari affinché potessero portare avanti il loro prezioso contributo. Il tutto per arrivare a stimolare le adozioni da parte di tutti coloro che hanno voglia e interesse ad avere con loro un "nuovo amico".

«Ringrazio il Comandante Macchi e i suoi collaboratori, che questa mattina, con la collaborazione della Polizia Locale di Pomezia, hanno dato inizio alle operazioni di trasporto di alcuni cani nella loro 'nuova casa' a Valle Grande - aggiunge l'Assessore Alessandro Possidoni -. Si tratta di una fase molto delicata che l'Amministrazione sta gestendo con la dovuta attenzione e per cui sarà necessario ancora qualche giorno: sono certo che i cani staranno bene nella loro nuova casa, grazie alle cure quotidiane degli operatori e delle Associazioni animaliste».

Il canile scelto, oltre a garantire i servizi essenziali per il benessere degli animali (quali l'alimentazione giornaliera, la pulizia quotidiana dei box, le disinfestazioni periodiche dei box e dell'intero canile, l'assistenza veterinaria e il trasporto dall'attuale canile al nuovo), vanta una esperienza ultradecennale nel settore, ma anche il possesso di ampi spazi verdi a disposizione degli animali e una notevole, costante e continuativa presenza di diverse associazioni di volontariato che si occupano di garantire il benessere stesso dei cani, oltre che di favorire le loro adozioni.

«Le operazioni - spiega il Comandante della Polizia Locale di Ardea, Antonello Macchi, che ha coordinato i primi spostamenti insieme al personale del Comando - si sono svolte regolarmente e senza tensioni, in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Pomezia».

Nello specifico, a margine dell'approvazione degli atti amministrativi necessari e delle verifiche effettuate dagli Uffici competenti, è iniziato il "viaggio" dei cani verso la struttura "Valle Grande" di Roma, scelta dall'Ente per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio di Ardea.

