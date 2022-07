La giunta di Formia ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi comunali in via XXIV Maggio, via Appia lato Napoli e Lungomare Città di Ferrara, sul litorale di Gianola. Un restyling urbano e di completamento di tratti di marciapiedi che necessitano di interventi di eliminazione di barriere esistenti e del rifacimento dei percorsi ma anche la realizzazione di zanelle e cunette laterali per la regimentazione delle acque e la predisposizione di sottoservizi.

In via XXIV Maggio è stato previsto anche un intervento sull'impianto di pubblica illuminazione. Su Via Appia lato Napoli i lavori riguardano la messa in sicurezza della pedonabilità del marciapiede e rifacimento delle aiuole con fornitura di alberature. Infine su Via Lungomare Città di Ferrara i lavori progettati consistono nella messa in sicurezza del parapetto. Si procederà al ripristino della muratura rivestita in travertino danneggiato e dei tubolari di acciaio del marciapiede lato mare.

"L'intento dell'Amministrazione - rileva il sindaco Gianluca Taddeo - è di intervenire cercando di migliorare la quotidianità dei cittadini. Seguiremo i lavori con grande attenzione, al fine di mettere in sicurezza le aree individuate e renderle velocemente fruibili".

L'assessore ai Lavori Pubblici Eleonora Zangrillo ha evidenziato che con l'approvazione di questo progetto "si completano tratti di marciapiedi già programmati avendo come obiettivo finale quello di puntare, nel medio tempo, ad un restyling urbano più complessivo e rendere il nostro territorio più bello, accogliente e vivibile".